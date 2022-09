Selon la Banque nationale, la forte dégradation du climat des affaires touche toutes les branches d'activité couvertes par l'enquête, à l'exception toutefois de la construction.

La perte de confiance est particulièrement abrupte dans le commerce, souligne la Banque nationale. Les prévisions de demande s'y sont effondrées, après s'être redressées en août, et celles relatives aux commandes auprès des fournisseurs accusent un nouveau repli. La révision à la baisse des perspectives d'emploi est un peu moins marquée. Le commerce de véhicules automobiles fait exception puisque l'indicateur de confiance s'y est redressé.

Les perspectives en matière de demande se sont aussi sensiblement assombries dans l'industrie manufacturière. Les autres composantes sous-jacentes de l'indicateur sont également en retrait dans ce secteur, en particulier l'appréciation du carnet de commandes, qui affiche un repli important pour le deuxième mois d'affilée, et les perspectives d'emploi.

Le climat des affaires dans le secteur des services pâtit également de prévisions beaucoup plus défavorables concernant tant l'activité propre des firmes que la demande générale du marché. En revanche, les entrepreneurs ont émis un avis plus positif sur l'évolution récente de leur activité.

L'indicateur dans la construction s'est quant à lui globalement maintenu, avec des prévisions de demande qui se sont même améliorées. Les chefs d'entreprise ont, par contre, émis un avis plus défavorable sur le niveau actuel de leur carnet d'ordres, dont l'évolution récente est jugée plus négativement. Ils ont par ailleurs fait état d'une utilisation moins intensive du matériel.

