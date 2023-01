Dites plutôt "Wallonie Entreprendre", résultat de la fusion des trois outils financiers wallons. Soit un guichet uique divisé en 13 "business units" brassant tous les secteurs.

Ne dites plus Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) ou Société wallonne de financement et de garantie des PME (Sowalfin) mais "Wallonie Entreprendre"... Ou plus simplement WE (à prononcer comme "nous" en anglais).

La fusion des trois outils financiers régionaux est opérationnelle depuis ce début janvier et ambitionne de rendre l'action publique plus lisible et plus efficace. Ce nouvel outil concentre désormais des participations dans plus de 600 entreprises pour un total de 4,1 milliards d'euros.

260 équivalents temps plein

Près de la moitié de ce montant (1,9 milliard) est logé dans sept entreprises considérées comme stratégiques et structurantes: Arceo, Ethias, FN, NLMK, Prayon, Safran et Sonaca. WE devrait injecter environ 900 millions d'euros par an dans les entreprises wallonnes, que ce soit en prêt, en capital ou en garantie.

Le nouvel ensemble sera dirigé par Olivier Vanderijst, jusqu'ici président du comité de direction de la SRIW. Il chapeautera un effectif de 260 ETP. Le CA de WE sera présidé par un entrepreneur -un choix, on l'espère, significatif- en l'occurrence Pierre Rion.

Treize unités

WE est divisé en 13 business units, qui brassent tous les secteurs, toutes les problématiques et tous les stades de développement. Pour naviguer entre ces départements, les entreprises auront chacune un account manager, un interlocuteur unique qui sera leur point de contact pour trouver les bonnes portes au sein de Wallonie Entreprendre.

