"5.893 emplois! Je me réjouis des chiffres liés à la pérennisation de la mesure 'zéro cotisation' qui a permis de faire du quatrième trimestre 2021un record en termes de création de premiers emplois chez les indépendants."

" David Clarinval (MR), ministre fédéral des Classes moyennes et des Indépendants, salue le dernier bilan de cette mesure adoptée en 2016 et reconduite voici un an, non sans résistances. Elle dispense à vie les indépendants de cotisation sociale sur le premier emploi créé. Quelque 65.000 entreprises y ont fait appel depuis sa mise en place. Ce soutien équivaut à un "mécanisme de relance" pour les petites et moyennes entreprises, estime le ministre libéral. Créé sous le gouvernement Michel, ce mécanisme avait été critiqué par la Cour des comptes en raison de son coût. Et l'économiste Philippe Defeyt estime, lui, qu'il s'agit d'une "concurrence déloyale" entre indépendants. "Cette mesure était indispensable", ne cesse toutefois de répéter Pierre-Frédéric Nyst, patron de l'Union des classes moyennes (UCM). Elle a permis à de nombreux indépendants de franchir le pas pour devenir employeur et pérenniser leur activité.