"Message aux personnes vaccinées qui vont au bureau ou à une fête en étant malades"

"Je suis parfaitement vacciné, ce doit être un simple rhume" n'est pas la meilleure stratégie pour se permettre toutes les libertés. Une opinion de Stijn Fockedey, journaliste chez Trends.

Bonjour, je suis Stijn. Je suis entièrement vacciné et en bonne santé, mais depuis quelques jours je souffre du Covid-19, qu'une autre personne vaccinée, elle aussi, m'a refilé. Le variant Delta peut apparemment déjouer plusieurs fois de suite la protection offerte par une vaccination complète. A part ça, les vaccins font toujours un travail fantastique. Personne dans ma bulle n'est tombé gravement malade. Cela s'est limité en général à quelques petits symptômes gênants. Mais mon infection et celle d'au moins quatre autres personnes auraient pu être évitées.

La semaine dernière, un de mes proches a été testé positif lors d'un autotest, après s'être senti très mal et avoir eu des symptômes de Covid-19. Nous nous sommes immédiatement tous mis en quarantaine. Les tests PCR ultérieurs donnaient l'espoir qu'il s'agissait d'une contamination unique. Mais environ six jours plus tard, je suis tombée malade et j'ai également été testé "fortement positif". J'étais entièrement vacciné. Pour l'instant, je n'ai pas été accablé plus d'une journée, j'ai ensuite souffert d'un rhume persistant, d'un léger mal de tête, de fatigue et de difficultés de concentration.

Ma foi en un retour durable et rapide à la normale en a pris un coup. Tous les membres de notre bulle se sont fait surprendre par le variant Delta. Apparemment, ce variant peut même percer les défenses d'une personne saine et doublement vaccinée au moins trois fois de suite. Encore une fois, personne dans le groupe n'a fini à l'hôpital, personne n'a même souffert de problèmes respiratoires. Les vaccins fonctionnent bien. Ils sont un don du Ciel.

Si ce variant Delta est partout si rusé, on peut s'attendre à de nombreuses infections. Les personnes transmettent le virus avant l'apparition des symptômes. Et ne soyons pas non plus naïfs. Tout le monde a envie d'ignorer les symptômes légers et d'oublier le coronavirus. C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'autorisation actuelle de la fréquentation des bars ni de permettre de danser lors de "fêtes privées" dans des cafés, ni à la suppression rapide des masques obligatoires sur le lieu de travail, préconisée par la fédération des employeurs Voka.

Malheureusement, mon cluster ne sera pas le seul qui aurait pu être évité avec plus de vigilance et de précaution. Restez à la maison en cas de maladie ou de symptômes légers et consultez votre médecin, même après une vaccination complète. Depuis un an et demi, le coronavirus nous laisse une très faible marge d'erreur et, malheureusement, il continuera à le faire pendant un certain temps.

Correction : Au départ, ce témoignage parlait d'une source de contamination qui pouvait être attribuée à une seule source qui avait été testée trop tard. Ce n'est pas le cas. Veuillez m'excuser pour cette erreur. Ce qui est vrai, c'est que le virus peut être transmis par des personnes complètement vaccinées.

(Source: Trends NL/Adaptation: Ca.L)

