Si les Etats-Unis imposent de nouveaux droits de douane à l'UE, celle-ci fera de même, a déclaré mercredi à Tokyo la Commissaire européenne au Commerce, en réaction aux menaces proférées mardi par le président américain.

Donald Trump avait haussé le ton dans un tweet, menaçant l'Union européenne de nouveaux tarifs douaniers si elle ne mettait pas fin aux subventions à Airbus, au risque de raviver une fragile trêve commerciale.

La commissaire Cecilia Malmström a rétorqué que "les Etats-Unis subventionnent Boeing d'une manière qui ne respecte pas (les règles de) l'OMC", faisant allusion à des conclusions rendues fin mars par l'Organisation mondiale du commerce.

"Donc s'ils veulent nous imposer des droits de douane, nous ferons la même chose", a poursuivi Mme Malmström, en réponse à une question lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono.

"Mais je pense que ce serait une très regrettable escalade dans nos tensions commerciales", a ajouté la commissaire, soulignant que l'UE était "prête à s'asseoir autour d'une table pour des discussions complètes avec les Etats-Unis à ce sujet".

"L'Organisation mondiale du commerce indique que les subventions de l'Union européenne ont eu un impact négatif sur les Etats-Unis, qui vont maintenant imposer des taxes sur 11 milliards de produits européens! L'UE profite des Etats-Unis en matière de commerce depuis plusieurs années. Ça va bientôt s'arrêter!", avait écrit le président américain.

Une source à la Commission européenne avait déjà prévenu mardi que celle-ci comptait aussi "prendre rapidement des mesures" de représailles.

Ces menaces sont une nouvelle étape dans un conflit vieux de 14 ans entre Boeing et Airbus, via les Etats-Unis et l'Europe, qui s'accusent mutuellement devant l'OMC de verser des aides illégales à leurs champions aéronautiques respectifs.

Cecilia Malmström était à Tokyo pour faire un point sur l'accord de libre-échange entre l'UE et le Japon, le plus vaste au monde, entré en vigueur début février.