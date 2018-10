Marc Roche: "Hard ou soft, le Brexit réussira"

Essayiste et journaliste au Soir, au Point, puis au Monde pour lequel il a suivi l'actualité de la City, Marc Roche est un fin connaisseur du Royaume-Uni, où il s'est établi en 1985. Il publie aujourd'hui un essai sur le Brexit qui sonne comme une voix discordante dans le concert d'opprobres et d'invectives contre les Britanniques. Non, dit-il, le Brexit ne vas pas déboucher sur le chaos. " La rupture des amarres va accoucher d'un pays non pas meilleur, mais différent ", explique Marc Roche. Et l'Union européenne, qui est engluée dans les problèmes du siècle - mondialisation, migration, robotisation -, serait bien inspirée de copier certains éléments de ce nouveau modèle britannique.

...