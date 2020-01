C'est l'un des enseignements de l'étude fouillée de la Fédération des maisons de repos (secteur privé) en fonction des perspectives démographiques. Soit 4.500 lits supplémentaires par an.

La semaine dernière, le gouvernement wallon, par la voix de Christie Morreale, la ministre de l'Action sociale, a annoncé un investissement de 22 millions d'euros pour transformer 2.266 places classiques en maisons de repos en lits médicalisés. Le secteur a applaudi car le geste va dans le bon sens et répond à une demande mais ce n'est pas suffisant. Et pour cause. La lecture de l'étude de Femarbel, la Fédération belge des maisons de repos (secteur privé), explicite clairement les besoins du secteur. Elle se base sur des prévisions démographiques précises. En 2050, la Belgique comptera 3,1 millions de seniors. Vingt-cinq pour cent de la population aura plus de 65 ans et les 80+ dépasseront allègrement le million ! Ces chiffres, impressionnants, vont avoir un impact considérable sur les maisons de repos. Femarbel s'attend ainsi à ce que le taux de dépendance en maisons de repos et de soins (MRS) monte en flèche et frôle les 90 %. La Belgique dispose actuellement de 150.000 lits en MRS. Sur la base de ces prévisions démographiques, Femarbel estime la capacité à 178.500 lits en 2030 et à 287.295 lits en 2050. Autrement dit, le nombre de places doit quasiment doubler en 30 ans ! Ce qui suppose, à rythme constant, de créer 4.500 lits chaque année. Des investissements nécessaires qui se chiffrent en milliards d'euros compte tenu des nouveaux espaces à construire ou à rénover. Mais ce n'est pas tout. En 2017, le secteur concernait, de façon directe ou indirecte, 81.000 équivalents temps plein (ETP). Dont 50.576 pour le personnel soignant et 21.675 pour les hôteliers et administratifs. Soit 5 ETP pour 10 résidents. Femarbel estime que ce nombre va grimper à 158.175 en 2050. Soit, à un rythme constant, la création de 4.000 emplois par an. Pour autant qu'on trouve autant de candidats...