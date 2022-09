Le président du parti socialiste, Paul Magnette, a dénoncé mercredi l'attitude du MR qui, selon lui, est le seul parti de la majorité qui s'oppose encore à la taxation des surprofits des producteurs d'énergie.

"La seule personne en Europe qui pense que les surprofits (des entreprises énergétiques) n'existent pas, c'est le président du MR", a attaqué M. Magnette, invité politique de Bel-RTL.

Selon le patron du PS, le gouvernement fédéral cherche actuellement plusieurs solutions pour aider les ménages face à l'explosion des coûts de l'énergie, notamment en matière de plafonnement des prix et au travers d'une extension des mécanismes d'aide sociale vers les classes moyennes.

M. Magnette a jugé que ces mesures de soutien, qui devraient être définies dans les prochains jours ou semaines, se devaient d'être d'application pour la fin octobre au plus tard.

Quant aux craintes exprimées par le monde des entreprises face à l'indexation des salaires qui devrait tourner autour des 10% cette année, le président du PS a écarté mercredi toute adaptation ou saut d'index. "Avec les socialistes, on ne touchera pas à l'indexation", a-t-il averti.

"La seule personne en Europe qui pense que les surprofits (des entreprises énergétiques) n'existent pas, c'est le président du MR", a attaqué M. Magnette, invité politique de Bel-RTL. Selon le patron du PS, le gouvernement fédéral cherche actuellement plusieurs solutions pour aider les ménages face à l'explosion des coûts de l'énergie, notamment en matière de plafonnement des prix et au travers d'une extension des mécanismes d'aide sociale vers les classes moyennes. M. Magnette a jugé que ces mesures de soutien, qui devraient être définies dans les prochains jours ou semaines, se devaient d'être d'application pour la fin octobre au plus tard. Quant aux craintes exprimées par le monde des entreprises face à l'indexation des salaires qui devrait tourner autour des 10% cette année, le président du PS a écarté mercredi toute adaptation ou saut d'index. "Avec les socialistes, on ne touchera pas à l'indexation", a-t-il averti.