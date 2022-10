Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi qu'il n'était "pas bon" pour l'Europe que l'Allemagne "s'isole", affichant sa volonté de travailler étroitement avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

"Je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole", a-t-il déclaré à son arrivée à Bruxelles pour un sommet européen consacré à la crise provoquée par la flambée des prix de l'énergie.

Emmanuel Macron et Olaf Scholz devaient s'entretenir avant le début du sommet pour tenter d'aplanir les "divergences" entre les deux pays sur les moyens de faire baisser les prix du gaz et de l'électricité.

La relation franco-allemande, moteur de la coopération européenne, semble en panne. Une réunion des ministres des deux pays, prévue le 26 octobre à Fontainebleau (France), a été reportée au mois de janvier.

"Je ne dirais pas qu'il y a une panne en ce qui me concerne. Je suis depuis plus de cinq ans maintenant toujours là pour essayer de proposer d'avancer, de bâtir l'unité", a assuré Emmanuel Macron.

"Je pense qu'il n'est pas bon qu'un pays s'isole", a-t-il répété. "Notre rôle est de tout faire pour qu'il y ait une unité européenne et que l'Allemagne en fasse partie", a-t-il insisté. "Je souhaite vraiment qu'on puisse trouver ces voies de convergences".

