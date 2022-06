Le président chinois Xi Jinping a fustigé mercredi "l'élargissement des alliances militaires" lors d'un discours prononcé avant le début lors du forum économique virtuel des Brics, qui se tient à Pékin, a indiqué un média d'Etat.

Groupe influent d'économies émergentes, les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) représentent plus de 40% de la population mondiale et près d'un quart du PIB de la planète.

Trois de ses membres - la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud - se sont abstenus lors du vote d'une résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Pékin et New Delhi ont des liens militaires étroits avec Moscou et lui achètent des quantités croissantes de pétrole.

"L'humanité a connu les ravages de deux guerres mondiales et le sombre brouillard de la confrontation de la guerre froide", a déclaré Xi Jinping, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

"Cette histoire douloureuse montre que la confrontation entre blocs hégémoniques (...) n'apportera pas la paix et la sécurité, mais seulement la guerre et les conflits", a-t-il insisté, soulignant que "la crise en Ukraine est un autre signal d'alarme pour le monde".

Poutine veut renforcer les liens avec les Brics Vladimir Poutine a prôné un renforcement des liens entre pays du Brics, sur fond de sanctions occidentales sans précédent frappant l'économie russe en raison du conflit ukrainien. "Les hommes d'affaires de nos pays sont obligés de développer leurs activités dans les conditions difficiles car les partenaires occidentaux négligent les principes de base de l'économie de marché, du commerce libre", a lancé le président russe, s'adressant aux participants au Forum économique des Brics à la veille d'un sommet virtuel de ces pays. Il a dénoncé "la mise en place permanente de nouvelles sanctions aux motifs politiques" qui contredisent "le bon sens et la logique économique élémentaire". Dans ce contexte, la Russie est en train de "réorienter de manière active ses flux commerciaux et ses contacts économiques extérieurs vers des partenaires internationaux fiables, avant tout vers les pays des Brics", a souligné M. Poutine.

"La foi aveugle dans la position de force, l'élargissement des alliances militaires et la recherche de sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres pays débouchent immanquablement sur une impasse sécuritaire", a-t-il souligné dans une apparente référence à l'Otan et aux Etats-Unis.

Au cours d'un échange téléphonique la semaine dernière, Xi Jinping avait assuré à son homologue russe Vladimir Poutine que Pékin allait continuer à soutenir Moscou en matière de "souveraineté" et de "sécurité".

Des propos condamnés par les Etats-Unis, qui avaient appelé la Chine à éviter de se placer "du mauvais côté de l'Histoire".

Groupe influent d'économies émergentes, les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) représentent plus de 40% de la population mondiale et près d'un quart du PIB de la planète. Trois de ses membres - la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud - se sont abstenus lors du vote d'une résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.Pékin et New Delhi ont des liens militaires étroits avec Moscou et lui achètent des quantités croissantes de pétrole. "L'humanité a connu les ravages de deux guerres mondiales et le sombre brouillard de la confrontation de la guerre froide", a déclaré Xi Jinping, selon l'agence de presse Chine nouvelle. "Cette histoire douloureuse montre que la confrontation entre blocs hégémoniques (...) n'apportera pas la paix et la sécurité, mais seulement la guerre et les conflits", a-t-il insisté, soulignant que "la crise en Ukraine est un autre signal d'alarme pour le monde". "La foi aveugle dans la position de force, l'élargissement des alliances militaires et la recherche de sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres pays débouchent immanquablement sur une impasse sécuritaire", a-t-il souligné dans une apparente référence à l'Otan et aux Etats-Unis. Au cours d'un échange téléphonique la semaine dernière, Xi Jinping avait assuré à son homologue russe Vladimir Poutine que Pékin allait continuer à soutenir Moscou en matière de "souveraineté" et de "sécurité". Des propos condamnés par les Etats-Unis, qui avaient appelé la Chine à éviter de se placer "du mauvais côté de l'Histoire".