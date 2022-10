Le nouveau ministre britannique des Finances Jeremy Hunt va dévoiler dès lundi certaines mesures de son plan budgétaire à moyen terme, qui doit être présenté le 31 octobre, afin de rassurer les marchés plongés dans la tourmente depuis de précédentes annonces de Londres.

Le nouveau Chancelier de l'Echiquier, nommé vendredi, va également "faire une déclaration devant la Chambre des communes" lundi après-midi, selon un communiqué du Trésor britannique.

Ces décisions font suite "aux déclarations de la Première ministre vendredi et à des discussions entre (elle) et le Chancelier ce week-end pour s'assurer que des finances publiques tenables sur le long terme soutiennent la croissance économique", d'après ce communiqué.

Jeremy Hunt "présentera ensuite le plan budgétaire à moyen terme et les prévisions économiques" de l'observatoire public indépendant des finances publiques OBR le 31 octobre, comme prévu.

Afin également de rassurer les marchés sur une coordination des politiques monétaire et budgétaire du Royaume-Uni, qui affichaient des directions opposées, "le Chancelier a rencontré le gouverneur de la Banque d'Angleterre" et le dirigeant du bureau de gestion de la dette dimanche soir pour "les tenir au courant de ces plans", selon le communiqué.

Les marchés sont plongés dans la tourmente depuis les mesures budgétaires du précédent ministre des Finances Kwasi Kwarteng, limogé vendredi par la Première ministre Liz Truss, elle-même très fragilisée politiquement.

D'une ampleur colossale et non financée, avec un soutien massif aux factures énergétiques et de larges baisses d'impôts favorisant surtout les plus aisés, ces mesures avaient fait chuter la livre et s'envoler le coût de la dette de l'Etat.

Lundi vers 06H35 GMT, la devise britannique bondissait de 0,67% à 1,1288 dollar après les annonces de Jeremy Hunt et s'appréciait également face à l'euro qui cotait 0,8633 livre (-0,38%).

Le nouveau Chancelier de l'Echiquier, nommé vendredi, va également "faire une déclaration devant la Chambre des communes" lundi après-midi, selon un communiqué du Trésor britannique.Ces décisions font suite "aux déclarations de la Première ministre vendredi et à des discussions entre (elle) et le Chancelier ce week-end pour s'assurer que des finances publiques tenables sur le long terme soutiennent la croissance économique", d'après ce communiqué.Jeremy Hunt "présentera ensuite le plan budgétaire à moyen terme et les prévisions économiques" de l'observatoire public indépendant des finances publiques OBR le 31 octobre, comme prévu.Afin également de rassurer les marchés sur une coordination des politiques monétaire et budgétaire du Royaume-Uni, qui affichaient des directions opposées, "le Chancelier a rencontré le gouverneur de la Banque d'Angleterre" et le dirigeant du bureau de gestion de la dette dimanche soir pour "les tenir au courant de ces plans", selon le communiqué.Les marchés sont plongés dans la tourmente depuis les mesures budgétaires du précédent ministre des Finances Kwasi Kwarteng, limogé vendredi par la Première ministre Liz Truss, elle-même très fragilisée politiquement.D'une ampleur colossale et non financée, avec un soutien massif aux factures énergétiques et de larges baisses d'impôts favorisant surtout les plus aisés, ces mesures avaient fait chuter la livre et s'envoler le coût de la dette de l'Etat.Lundi vers 06H35 GMT, la devise britannique bondissait de 0,67% à 1,1288 dollar après les annonces de Jeremy Hunt et s'appréciait également face à l'euro qui cotait 0,8633 livre (-0,38%).