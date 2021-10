Londres appelle le G7 à plus de "coordination" pour rendre les chaînes d'approvisionnement dans le monde "plus résilientes"

Le Chancelier de l'Echiquier britannique Rishi Sunak va appeler le G7 Finance, qui se réunit mercredi à Washington et dont il tient la présidence jusqu'à la fin de l'année, à plus de "coordination" pour rendre les chaînes d'approvisionnement dans le monde "plus résilientes".