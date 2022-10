En une semaine, Liz Truss, la Première ministre, et Kwasi Kwarteng, son chancelier de l'Echiquier, étaient parvenus à mettre le pays à feu et à sang. L'annonce de la suppression du taux...

En une semaine, Liz Truss, la Première ministre, et Kwasi Kwarteng, son chancelier de l'Echiquier, étaient parvenus à mettre le pays à feu et à sang. L'annonce de la suppression du taux de taxation le plus haut (45%), équivalant à donner un solide crédit d'impôt aux plus riches, a poussé la livre dans les tréfonds, causé l'effondrement des marchés financiers britanniques et la flambée du coût des emprunts d'Etat, obligeant ainsi la Banque d'Angleterre à intervenir pour sauvegarder les fonds de pension, et déclenché des remous sociaux. Sans oublier la dégringolade du parti conservateur dans les sondages, au point que les observateurs prédisent un seul mandat à Liz Truss. Ce lundi, pour éteindre l'incendie, la Première ministre a retiré la mesure de son plan fiscal multi-annuel. La veille, elle l'excluait encore totalement...