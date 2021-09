Le syndicat libéral CGSLB mènera ce vendredi 24 septembre une action sur le thème #freesalary - Libérez nos rémunérations, en rendant visite aux deux partis libéraux (présents dans la coalition fédérale) MR et Open Vld. Cela afin de poursuivre son oeuvre de persuasion en vue d'une réforme en profondeur la loi sur les salaires datant de 1996, annonce le syndicat mercredi.

Tant que celle-ci n'interviendra pas, les travailleurs seront confrontés à une norme salariale injuste, estime la CGSLB qui se rendra en délégation restreinte auprès des deux partis libéraux.

Le syndicat libéral souhaite qu'on favorise la formation des travailleurs et incite à investir dans la recherche et le développement. La loi actuelle ne le permet pas, pointe-t-il.

Le syndicat socialiste (FGTB) organisera pour sa part vendredi une manifestation nationale à Bruxelles dans le cadre de sa lutte contre la loi de 1996. La CSC organisera elle aussi des actions et se rassemblera à Liège.

