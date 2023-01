Crédit d'impôt solidaire susceptible de relever les bas et moyens revenus de 300 euros nets par mois, baisse d'impôts sur les transports en commun, les fruits et légumes; en finir avec la bétonisation à outrance; et accentuer la lutte contre la corruption: tels sont les principaux objectifs d'Ecolo pour les prochains mois.

Ceux-ci ont été présentés lundi par les co-présidents d'Ecolo Rajae Marouane et Jean-Marc Nollet, à l'occasion d'un échange des mandataires verts avec la presse, à l'occasion de la nouvelle année.

Sans renoncer au cap de "la société plus juste et plus verte pour que les enfants aient une planète plus habitable à moyen terme", les deux chefs de file Ecolo ont souligné qu'ils ne voulaient pas se contenter de l'avancée du tarif social de l'énergie pour les plus précarisés.

Dans le cadre de la réforme fiscale, ils plaident pour la mise en place d'un crédit d'impôt dégressif solidaire susceptible de rapporter jusqu'à 300 euros (ndlr: 286 euros pour une puéricultrice; 268 pour une technicienne de surface en hôpital; 207 euros pour un(e-- barman, une coiffeuse, une esthéticienne avec 20 ans d'ancienneté). C'est bien plus que ne produirait un relèvement de la quotité exemptée (116 euros pour tous), ont souligné les deux co-présidents.

A les entendre, les écologistes francophones continueront par ailleurs de se focaliser sur la fin de la "bétonisation à outrance" pour préserver les espaces verts, naturels et agricoles. A Bruxelles, c'est la cas de l'emblématique friche Josaphat "où il faut sortir de la dichotomie entre le social et l'environnemental", voulue par certains, a commenté Rajae Mouane.

Idem en Wallonie où les co-présidents entendent protéger les zones agricoles et lutter contre l'éparpillement urbain. Selon Jean-Marc Nollet, l'objectif du début de la législature de plantation d'un million d'arbres est quasi-doublé. Quelque 2.421 haies sur 4.000 ont été plantées. Cela résulte de la lutte des mandataires écologistes locaux, mais aussi des citoyens et des agriculteurs.

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, revenue sur le devant de la scène dans le contexte européen, Ecolo entend soutenir activement les recommandations du Groupe d'Etats contre la COrruption (GRECO) visant la transparence sur les contacts avec les lobbies, la publication annuelle du patrimoine des parlementaires et des ministres. Les Verts soutiendront également le renforcement du contrôle, des moyens de lutte et des sanctions.

Ceux-ci ont été présentés lundi par les co-présidents d'Ecolo Rajae Marouane et Jean-Marc Nollet, à l'occasion d'un échange des mandataires verts avec la presse, à l'occasion de la nouvelle année. Sans renoncer au cap de "la société plus juste et plus verte pour que les enfants aient une planète plus habitable à moyen terme", les deux chefs de file Ecolo ont souligné qu'ils ne voulaient pas se contenter de l'avancée du tarif social de l'énergie pour les plus précarisés. Dans le cadre de la réforme fiscale, ils plaident pour la mise en place d'un crédit d'impôt dégressif solidaire susceptible de rapporter jusqu'à 300 euros (ndlr: 286 euros pour une puéricultrice; 268 pour une technicienne de surface en hôpital; 207 euros pour un(e-- barman, une coiffeuse, une esthéticienne avec 20 ans d'ancienneté). C'est bien plus que ne produirait un relèvement de la quotité exemptée (116 euros pour tous), ont souligné les deux co-présidents. A les entendre, les écologistes francophones continueront par ailleurs de se focaliser sur la fin de la "bétonisation à outrance" pour préserver les espaces verts, naturels et agricoles. A Bruxelles, c'est la cas de l'emblématique friche Josaphat "où il faut sortir de la dichotomie entre le social et l'environnemental", voulue par certains, a commenté Rajae Mouane. Idem en Wallonie où les co-présidents entendent protéger les zones agricoles et lutter contre l'éparpillement urbain. Selon Jean-Marc Nollet, l'objectif du début de la législature de plantation d'un million d'arbres est quasi-doublé. Quelque 2.421 haies sur 4.000 ont été plantées. Cela résulte de la lutte des mandataires écologistes locaux, mais aussi des citoyens et des agriculteurs. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, revenue sur le devant de la scène dans le contexte européen, Ecolo entend soutenir activement les recommandations du Groupe d'Etats contre la COrruption (GRECO) visant la transparence sur les contacts avec les lobbies, la publication annuelle du patrimoine des parlementaires et des ministres. Les Verts soutiendront également le renforcement du contrôle, des moyens de lutte et des sanctions.