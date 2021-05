A partir du 1er juin, le remboursement des verres de lunettes sera étendu.

Non, Frank Vandenbroucke n'est pas concentré seulement sur la pandémie. Le cabinet du ministre fédéral de la Santé a annoncé une bonne nouvelle pour les porteurs de lunettes. Jusqu'ici, le remboursement des verres était plutôt chiche: il fallait avoir une dioptrie d'au moins 8,25. A partir du 1er juin, ce remboursement sera étendu. Pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, le seuil de la dioptrie passera à 7,5. Pour tous les autres, la valeur seuil sera fixée à 7,75. Ce n'est pas forcément encore le Pérou mais cet abaissement concerne potentiellement 23.500 personnes pour un budget estimé à 1,6 million d'euros.