Les USA devraient éviter un nouveau "shutdown"

Cet accord, qui devra encore être voté par le Congrès américain et approuvé par la Maison Blanche, comporte une série de mesures visant à renforcer la sécurité aux frontières, selon cette source.

Concernant le financement d'un mur à la frontière mexicaine, qui fait l'objet d'une âpre bataille entre le président américain et les élus démocrates depuis des semaines, l'accord de principe prévoit 1,375 milliard de dollars pour la construction d'une nouvelle portion de 55 miles (environ 88 kilomètres), selon ce même responsable parlementaire.

Donald Trump, dont la construction d'un mur pour lutter contre l'immigration clandestine en provenance d'Amérique du Sud est une promesse de campagne, réclamait 5,7 milliards de dollars.

"Nous avons trouvé un accord", a déclaré lundi soir l'un des principaux négociateurs républicains, le sénateur Richard Shelby, cité par CNN à l'issue d'une réunion de négociation.

Le 25 janvier, après plus d'un mois de paralysie partielle touchant quelque 800.000 fonctionnaires, un accord avait été trouvé pour mettre fin au plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis -plus d'un mois- mais il ne prévoyait un financement des services fédéraux concernés que jusqu'à vendredi, le 15 février.

Le groupe d'élus des deux partis chargés de mener les négociations s'était dit optimiste vendredi sur les chances de parvenir à un compromis avant cette échéance.

Peu de temps après l'annonce des sénateurs américains, Donald Trump débutait un meeting de campagne à El Paso (Texas), près de la frontière mexicaine, où une manifestation anti-mur était également prévue.