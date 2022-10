Le nombre de touristes étrangers a fortement progressé cet été en Espagne, grâce à la levée des restrictions anti-Covid, tout en restant nettement inférieur au niveau record d'avant-pandémie que Madrid espérait retrouver, selon des données officielles publiées mardi.

Le pays, deuxième destination touristique mondiale après la France avant la crise du Covid-19, a accueilli 9,1 millions de touristes en juillet et 8,8 millions en août, a détaillé l'Institut national des statistiques (INE). Ces chiffres sont en hausse de 106,2% et de 69,7% par rapport aux niveaux de juillet et août 2021, eux-mêmes largement supérieurs à ceux de l'été 2020, plombé par la pandémie.

Mais le nombre de visiteurs étrangers est resté néanmoins inférieur aux chiffres records de 2019, que Madrid espérait retrouver à la faveur de la reprise: au total, 17,9 millions de voyageurs sont venus en Espagne cet été, contre 20 millions voilà trois ans.

Dans un communiqué, la ministre espagnole du Tourisme, Reyes Maroto, a néanmoins salué une "haute saison touristique extraordinaire". "Nous affrontons l'automne sans que l'inflation et l'incertitude causées par la guerre" en Ukraine "ne pèsent pour le moment sur la reprise", a-t-elle ajouté.

Le retour des touristes britanniques

Sur les huit premiers mois de l'année, l'Espagne a accueilli au total 48 millions de touristes, soit 83% du niveau d'avant-pandémie, selon l'INE. Les dépenses touristiques ont atteint quant à elles 63,9 milliards d'euros, soit 92% du chiffre de 2019.

La reprise touristique enregistrée depuis le début de l'année a été rendue possible par le retour des touristes britanniques (10,2 millions au total), dont le nombre a été multiplié par sept par rapport à 2021, mais aussi des touristes français (7 millions, +160%) et allemands (6,6 millions, +157%).

Les régions ayant le plus profité de cette reprise sont la Catalogne, avec 9,9 millions de touristes (+245%), les îles Baléares (9,7 millions, +149%), les îles Canaries (7,8 millions, +350%) et l'Andalousie (6,7 millions, +248%).

L'Espagne, qui avait reçu en 2019 83,5 millions de visiteurs étrangers, a fortement souffert des restrictions de mobilité destinées à freiner la pandémie de Covid. En 2020, le pays n'a ainsi accueilli que 19 millions de visiteurs. Et l'an dernier, seuls 31,1 millions de voyageurs se sont rendus dans le pays, alors que le gouvernement en attendait 45 millions.

