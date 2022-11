La Confédération syndicale internationale appelle à régulariser d'ici 2030 "au moins la moitié" des deux milliards d'emplois informels dans le monde, selon leurs estimations, dans le cadre d'un "nouveau contrat social" réclamé par sa secrétaire générale Sharan Burrow vendredi à Melbourne.

Les organisations de salariés demandent aussi la création de 575 millions d'emplois pour atteindre le plein emploi à l'échelle mondiale.

Des revendications détaillées dans un projet de déclaration finale préparé par la CSI à l'occasion de son Congrès en Australie, qui s'est ouvert jeudi et se déroule jusqu'à mardi.

En matière salariale, la CSI déplore que l'écart de rémunération entre hommes et femmes demeure supérieur à 20% à l'échelle mondiale et "réclame des salaires minimums vitaux pour tous les travailleurs et travailleuses, y compris les travailleurs informels et à domicile".

Le mouvement syndical mondial, qui fédère 332 syndicats et dit représenter 200 millions de travailleurs, demande enfin des "mesures urgentes (...) pour garantir un taux minimum d'imposition des sociétés à l'échelle internationale".

Si un accord en ce sens a été signé fin 2021 par une centaine de pays sous l'égide de l'OCDE (Organisation du commerce et du développement économiques), il tarde à être adopté en raison de blocages dans certaines régions, dont l'Europe.

Face au choc sanitaire de la pandémie de Covid-19 et aux défis climatiques, "nous voulons bâtir des économies basées sur une prospérité partagée, avec la garantie d'un emploi sûr", a affirmé la secrétaire générale de la CSI Sharan Burrow vendredi dans son discours d'adieu.

"Cela se traduit par un nouveau contrat social avec six demandes claires": l'emploi, les droits, les salaires, la protection sociale, l'égalité et l'inclusion, a-t-elle ajouté selon une copie de son discours consultée par l'AFP.

Le "nouveau contrat social" est d'ailleurs le titre du projet de déclaration que les syndicats prévoient d'adopter au terme du Congrès.

Le successeur de Sharan Burrow au poste de secrétaire général doit être élu dimanche.

Deux candidats sont en lice: l'Italien Luca Visentini, déjà secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, et le Turc Kemal Özkan, issu des syndicats de l'industrie.

Les organisations de salariés demandent aussi la création de 575 millions d'emplois pour atteindre le plein emploi à l'échelle mondiale.Des revendications détaillées dans un projet de déclaration finale préparé par la CSI à l'occasion de son Congrès en Australie, qui s'est ouvert jeudi et se déroule jusqu'à mardi.En matière salariale, la CSI déplore que l'écart de rémunération entre hommes et femmes demeure supérieur à 20% à l'échelle mondiale et "réclame des salaires minimums vitaux pour tous les travailleurs et travailleuses, y compris les travailleurs informels et à domicile".Le mouvement syndical mondial, qui fédère 332 syndicats et dit représenter 200 millions de travailleurs, demande enfin des "mesures urgentes (...) pour garantir un taux minimum d'imposition des sociétés à l'échelle internationale". Si un accord en ce sens a été signé fin 2021 par une centaine de pays sous l'égide de l'OCDE (Organisation du commerce et du développement économiques), il tarde à être adopté en raison de blocages dans certaines régions, dont l'Europe.Face au choc sanitaire de la pandémie de Covid-19 et aux défis climatiques, "nous voulons bâtir des économies basées sur une prospérité partagée, avec la garantie d'un emploi sûr", a affirmé la secrétaire générale de la CSI Sharan Burrow vendredi dans son discours d'adieu."Cela se traduit par un nouveau contrat social avec six demandes claires": l'emploi, les droits, les salaires, la protection sociale, l'égalité et l'inclusion, a-t-elle ajouté selon une copie de son discours consultée par l'AFP.Le "nouveau contrat social" est d'ailleurs le titre du projet de déclaration que les syndicats prévoient d'adopter au terme du Congrès.Le successeur de Sharan Burrow au poste de secrétaire général doit être élu dimanche.Deux candidats sont en lice: l'Italien Luca Visentini, déjà secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, et le Turc Kemal Özkan, issu des syndicats de l'industrie.