Les salaires bruts ont de nouveau augmenté de 5,5% entre 2021 et 2022 (Securex)

Les salaires bruts versés aux employés à temps plein ont augmenté de 5,5% entre janvier 2021 et 2022 en Belgique. La hausse des salaires bruts chez les employés a été plus importante (+7%) que celle des ouvriers (+2,3%), indique mercredi le prestataire RH Securex. Les coûts salariaux ont également augmenté au cours de cette période, de 6,7% pour les employés et de 2% pour les ouvriers.