Les prix du gaz en Europe poursuivaient leur hausse jeudi, après avoir retrouvé des sommets ces derniers jours. Le prix du TTF néerlandais, référence du marché européen du gaz naturel, a dépassé le seuil de 300 euros le MWh.

Mercredi, il avait terminé la séance à 292,15 euros le MWh pour livraison en septembre, un record à la clôture du marché. Avant cela, il avait franchi à plusieurs reprises, à la hausse et à la baisse, le seuil des 300 euros.

Ce cap des 300 euros le MWh a été rapidement enfoncé ce jeudi. Peu après 09h00, le TTF atteignait 312,6 euros le MWh. Son record absolu date du 7 mars, avec un cours de 345 euros le MWh qui avait ensuite reflué ce même jour pour terminer la séance à hauteur de 227 euros.

Le géant russe Gazprom a annoncé la semaine dernière que ses livraisons de gaz russe à l'Europe par le gazoduc Nord Stream 1 seraient interrompues pendant trois jours, du 31 août au 2 septembre, pour des raisons de "maintenance". À cela s'ajoutent la sécheresse, qui complique le transport fluvial de charbon et freine la production hydroélectrique, et l'indisponibilité de plusieurs centrales nucléaires françaises.

