Les prix à la consommation des produits énergétiques ont fortement chuté au troisième trimestre 2019, de 4,3% en moyenne par rapport à la même période l'an dernier, selon l'Observatoire des prix du SPF Économie, dont les données ont été transmises jeudi par communiqué.

"La baisse du cours moyen du pétrole explique la baisse des prix des carburants (-3,6 %) et du mazout de chauffage (-6,6 %) sur un an, alors que la baisse des prix du gaz naturel (-10,8 %) est essentiellement due à la baisse de la composante énergétique et dans une moindre mesure des tarifs de distribution. Le prix de l'électricité s'est quant à lui stabilisé sur base annuelle avec une inflation de +0,1 %, contre +5,4 % au trimestre précédent", détaille Peter Van Herreweghe, directeur de l'Observatoire des prix.

Au troisième trimestre 2019, la facture annuelle totale pour un ménage "standard" s'est ainsi élevée à 1.038 euros en moyenne pour l'électricité et à 1.214 euros pour le gaz. En revanche, les prix à la consommation des produits alimentaires ont progressé de 1,2% au troisième trimestre. Pour les aliments transformés, l'inflation s'est élevée à +1,7 % tandis qu'elle s'est maintenue à un niveau négatif pour les aliments non transformés (-0,5 %).

La baisse des prix de l'énergie explique en grande partie une nouvelle diminution de l'inflation totale en Belgique, qui s'est établie à +0,9 % contre +1,7 % au trimestre précédent.