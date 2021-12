La quatrième vague de covid entraîne une dégradation des conditions dans nos hôpitaux. Il devient urgent de rendre enfin la vaccination obligatoire pour tous et d'élaborer une politique covid sérieuse. Une opinion écrite à côté d'un lit d'hôpital.

Ma femme a fait une mauvaise chute à vélo lundi matin. Elle gémit de douleur. Son épaule gauche est immobile, la partie supérieure de son bras est gonflée. Un diagnostic d'urgence suit rapidement. L'humérus, l'os situé entre le coude et l'épaule, est cassé et fortement déplacé. C'est l'une des fractures les plus douloureuses à ce niveau-là.

Une opération est donc nécessaire. Dans des circonstances normales, l'opération a lieu le jour même, ou au plus tard le lendemain matin. Aujourd'hui, cependant, les circonstances sont tout sauf normales. L'hôpital est submergé par les patients covid. L'unité de soins intensifs est pleine. Les personnes gravement malades sont transférées dans d'autres hôpitaux. Des salles entières sont transformées en centres d'accueil pour les patients corona. De nombreuses infirmières doivent renoncer à leurs tâches habituelles parce que leurs mains sont nécessaires sur les lits covid. Sans parler du personnel infirmier qui est également malade. Le secteur des soins de santé est en train de craquer, alors que le pic de cette nouvelle vague est encore à venir.

Ma femme en paie un douloureux prix. L'intervention chirurgicale n'est pas possible le lundi. Le mardi matin, on lui annonce que l'opération ne sera pas possible ce jour-là. En raison du manque de personnel, seul un nombre limité de salles d'opération est utilisé. Les chirurgiens ont des discussions animées pour savoir qui peut opérer en premier, nous dit le personnel infirmier. Ainsi, même les patients non covid sont confrontés au terrible mot "triage". Qui sera aidé en premier ? Qui est condamné à un jour et une nuit supplémentaire de douleur, de nausée et de misère noire ? Ce sont des questions indignes d'un pays civilisé.

Ma femme a finalement été opérée mercredi après-midi. Malheureusement, elle est loin d'être la seule à avoir été indirectement touchée par cette vague covid. Il existe des cas encore plus graves, des personnes qui paient de leur vie le report de leurs soins. D'autres attendent dans l'incertitude, car les interventions non urgentes sont reportées. Quand peut-on m'aider ? Qu'est-ce que cela signifie pour ma santé ? Comment cela est-il possible ?

Il ne s'agit pas d'une condamnation de notre système de santé, au contraire. Ma femme reçoit les meilleurs soins possibles dans des circonstances difficiles. C'est une mise en accusation des personnes qui refusent de se faire vacciner. Se rendent-ils compte de ce qu'ils font? Se rendent-ils compte de la nocivité de leur comportement pour la société ? Les arguments pour ne pas se faire vacciner sont épuisés. Les vaccins n'ont pas été suffisamment testés ? Des conneries. Un vaccin obligatoire est une atteinte au libre choix ? Non, parce que le choix de ne pas vacciner met en danger la santé publique. La plupart des personnes sont vaccinées, alors quel est le problème ? Eh bien, la variante delta est si contagieuse que 95 % de la population doit être vaccinée afin d'obtenir une immunité de groupe. Cela implique une piqûre pour tout le monde dès l'âge de six ans.

Les vaccins ne fonctionnent pas parfaitement, mais ils réduisent énormément le risque d'hospitalisation. "Il y a aussi des patients vaccinés contre la corona en soins intensifs, mais ces personnes ont presque toutes des troubles sous-jacents", explique un médecin. Les vaccins font donc toute la différence. Sans les vaccins, notre système de santé et notre prospérité se seraient effondrés. Les vaccins restent la mesure la plus efficace et la moins coûteuse pour faire face à la pandémie.

Lorsque des personnes ou des entreprises ne tiennent pas suffisamment compte des conséquences de leur comportement, parce qu'elles n'en supportent pas ou peu les coûts, les économistes parlent d'un comportement qui n'est pas optimal pour notre bien-être. Pour corriger ce comportement néfaste, les économistes prescrivent différents traitements. On peut taxer le montant supplémentaire indésirable, ou légiférer pour corriger ce comportement.

Dans le cas de la vaccination, le choix le plus évident est la vaccination obligatoire pour tous dès l'âge de sept ans. "Si vous passez quelques jours dans un service covid, vous êtes très vite en faveur de la vaccination obligatoire", affirme une infirmière. Une autre solution consiste à restreindre encore davantage la liberté de mouvement des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est dur, mais chacun conserve la liberté de choix pour s'adapter. Car actuellement, une petite minorité de personnes non vaccinées tient en otage une grande majorité de la population.

Il s'agit également d'une mise en accusation de nos décideurs politiques, qui ont brillé par leur manque de perspective à long terme depuis l'apparition de la pandémie au début des années 2020. Nous passons d'une vague à l'autre, en faisant les mêmes erreurs encore et encore. Une fois de plus, nous avons hésité à prendre des mesures décisives au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et cette fois, la campagne de rappel a été retardée, alors qu'il a été scientifiquement prouvé en septembre qu'une troisième injection était indispensable pour rétablir la protection vaccinale. Cet automne, nous avons pratiquement déroulé le tapis rouge pour la variante delta, hautement contagieuse, mais nous n'avons pas eu le courage de rendre la vaccination obligatoire. C'est inexcusable.

Ces mêmes responsables politiques devront bientôt élaborer une stratégie contre la variante omicron. La question n'est pas de savoir si nous pouvons sauver Noël. La question est de savoir comment éviter une cinquième vague l'année prochaine. La question est de savoir comment, à long terme, nous allons traverser cette pandémie, avec des mesures cohérentes et durables pour la population. La question est de savoir si nous devons augmenter la capacité des soins intensifs pour dégager une marge supplémentaire. Ces questions doivent être soulevées d'urgence afin d'éviter des situations encore plus dégradantes. On ne souhaite à personne de se retrouver à l'hôpital de nos jours, pas même aux personnes qui n'ont pas été vaccinées.

