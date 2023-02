Les modalités de l'accord du gouvernement fédéral sur l'avenir des mesures de soutien face aux prix de l'énergie posent plusieurs questions préoccupantes, déplore lundi Test Achats. L'organisation de consommateurs regrette notamment que le tarif social, qui avait été élargi avec la crise du Covid, revienne à ses modalités normales.

Selon Test Achat, le retour à un système de tarif social basé sur le statut plutôt que sur les revenus implique que seuls ceux qui bénéficient d'une indemnité ou d'allocations y auront droit. Or, pour l'organisation, "un système basé sur le revenu est une meilleure garantie pour protéger les familles à faibles revenus contre les prix élevés de l'énergie." La réforme des accises, qui seront désormais modulables en fonction des variations des prix de l'énergie, est également pointée du doigt. "Elle ajoute une taxe supplémentaire à la facture d'électricité, qui en est déjà saturée", s'insurge Test Achat, qui plaide pour "une facture plus lisible et transparente". "Pour l'instant, le gouvernement parle d'une augmentation de la facture d'environ 20 euros par mois due à la réforme. Mais ces calculs sont fondés sur le taux d'accise inférieur qui s'applique lorsque les prix de l'énergie dépassent un certain plafond. Nous sommes cependant à ce jour sous ce plafond ; l'impact réel n'est donc ni réaliste ni clair pour le moment", dénonce l'organisation, qui demande dès lors à ce que les discussions sur les modalités finales de la réforme se poursuivent afin qu'une solution plus favorable aux consommateurs soit dégagée.