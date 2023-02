La consommation de gaz naturel des ménages et des petites entreprises belges a diminué d'un cinquième l'année dernière, ont indiqué mercredi les chiffres du gestionnaire de réseau de gaz Fluxys. La raison est probablement liée au fait que les Belges allument moins le chauffage et utilisent moins d'eau chaude, est-il précisé.

En 2022, les ménages et les PME ont consommé 81,7 térawattheures (TWh) de gaz naturel, soit une baisse de 19,74% par rapport à l'année précédente (101,8 TWh). Selon Fluxys, ces chiffres ne tiennent pas compte des différences de température. Néanmoins, le gestionnaire du réseau de gaz souligne que la consommation de gaz entre août 2022 et décembre 2022 a été nettement inférieure à celle des années précédentes à des températures similaires. "Cela est probablement dû au comportement des consommateurs, qui ont baissé le thermostat et/ou consommé moins d'eau chaude", a précisé Fluxys .

La consommation de gaz naturel a également fortement diminué dans l'industrie, ce qui, selon Fluxys, est dû à "une situation économique plus difficile en raison de l'évolution des prix". La consommation a diminué de 16,5%, passant de 46,6 térawattheures en 2021 à 38,9 térawattheures l'année dernière.

Les prix du gaz naturel ont atteint des niveaux sans précédent l'année dernière en raison de la guerre en Ukraine et de l'arrêt consécutif des livraisons de gaz par la Russie. En conséquence, le nombre d'opérations effectuées par des navires utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) au terminal de Fluxys à Zeebrugge a également fortement augmenté. Il y a eu 321 opérations en 2022, contre 181 en 2021. Les opérations de déchargement ont triplé l'année dernière.

