Seul environ un investisseur sur cinq (18%) considère que la situation économique va s'améliorer en Belgique dans les prochains mois, selon les résultats du dernier baromètre ING des investisseurs publié mercredi. Conséquence, la moitié des répondants pensent que le marché boursier belge va encore s'affaiblir dans les mois à venir.

Avec un niveau de 69, le baromètre ING des investisseurs s'approche à nouveau de son point bas de mars 2022 (66). Il est par ailleurs, pour le cinquième mois consécutif, inférieur à son niveau neutre (100). "Le contexte économique et boursier pesant n'aide évidemment pas à faire remonter le moral des investisseurs. Seuls 16% des répondants considèrent que la situation économique s'est améliorée en Belgique au cours des derniers mois alors que deux tiers des répondants pensent le contraire", a précisé Philippe Ledent, expert économiste chez ING Belgique. À plus long terme, 37% des investisseurs conservent leur optimisme, a noté ING dans son baromètre. Ils considèrent en effet que leur situation financière sera bien meilleure dans dix ans qu'aujourd'hui (32% des néerlandophones et 43% des francophones). Ils ne sont que 23% à penser le contraire. Les plus optimistes sont aussi les plus jeunes : la difficile période actuelle est donc manifestement vue comme une zone de turbulences et pas comme le début d'une longue période de disette", a conclu le groupe.