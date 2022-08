Les importations russes au Royaume-Uni se sont effondrées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec notamment aucun achat de combustibles et carburants en juin pour la première fois, conséquence des sanctions commerciales imposées par Londres à Moscou.

"Les importations de biens de Russie ont baissé de 33 millions de livres en juin" - en chute de 97% comparé à la moyenne mensuelle avant février - "et sont au plus bas depuis" 1997 et le début des statistiques d'import-export actuelles, indique mercredi l'ONS.

Il n'y a notamment eu aucune importation de combustibles et carburants depuis la Russie en juin, une première depuis que ces statistiques existent, et les importations de toutes les matières premières sont en baisse comparé à avant février et le début de la guerre, précise l'Office national des statistiques. "Cela représente une diminution de 499 millions de livres" d'importations de carburant russe, relève l'ONS.

Avant la guerre, le pétrole russe comptait pour 8% du total de la demande britannique, 4% pour le gaz naturel, selon le gouvernement. Si les exportations ont pour leur part légèrement augmenté en juin comparé à mai, leur niveau a chuté de 67%, soit 168 millions de livres, comparé à la moyenne mensuelle avant la guerre, avec les machines et équipements de transport particulièrement touchés, précise l'ONS.

Les ventes de produits chimiques ont en particulier progressé vers la Russie en juin, notamment les produits médicaux et pharmaceutiques, exempts de sanctions.

Si l'ONS relève le rôle des sanctions dans la baisse des échanges, l'organisme ajoute cependant que beaucoup d'entreprises se sont probablement autocensurées, et ont cherché d'elles-mêmes des alternatives aux produits russes, au regard de la situation changeante ou du risque de nouvelles mesures punitives qui pourraient placer dans l'illégalité ceux qui font des transactions avec la Russie.

En mars, Downing Street s'est engagé à stopper les importations de pétrole d'ici la fin de l'année, puis a relevé les droits de douane de 35% sur les importations de toute une série de produits russes au Royaume-Uni, liste qui a été élargie en juin.

Des interdictions d'importations ont été annoncées sur le fer, l'acier, l'argent, le bois, l'or et les produits de luxe russes, entre autres.

