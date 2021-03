Il est temps que les salaires des fonctionnaires soient également revus à la hausse, indique lundi le syndicat chrétien ACV. Une norme salariale de 0,4% ne suffira pas non plus, ajoute-t-il.

Alors que les représentants des travailleurs du privé réclament des salaires plus élevés dans les secteurs en bonne santé, l'ACV souhaite également une valorisation des employés du secteur public. "Quiconque a travaillé dur devrait être récompensé", considère Jan Coolbrandt, du syndicat chrétien. Il évoque notamment le travail du personnel policier pendant la crise du coronavirus.

Cette valorisation doit également se faire par le biais des salaires, selon le syndicat. Celui-ci demande au gouvernement d'entamer des consultations à ce sujet.

Aujourd'hui, les salaires des fonctionnaires augmentent via les indexations et les barèmes. Mais selon le syndicat, il est également temps d'augmenter le salaire réel.

