Les exportations wallonnes reprennent de la vigueur

Les exportations wallonnes ont retrouvé des couleurs au cours des huit premiers mois de l'année 2021, annoncent mardi l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (Awex) et le ministre régional de l'Économie et du Commerce extérieur, Willy Borsus.

Le ministre régional de l'Économie et du Commerce extérieur, Willy Borsus.