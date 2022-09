Le commerce international a des impacts importants sur les emplois en Europe. En 2020, 30 millions d'emplois européens dépendaient des exportations extra-Union européenne. Une hausse de 31% en dix ans.

Du fait de la mondialisation, et du développement du marché européen, de nombreux emplois dépendent aujourd'hui du commerce international. Une étude publiée cette semaine par l'agence européenne des statistiques Eurostat illustre cet état de fait en se penchant sur le nombre et le pourcentage d'emplois qui dépendent du commerce extérieur à l'Union européenne. Elle montre aussi comment les Etats membres sont interdépendants des exportations de chacun.En 2020, l'emploi soutenu par les exportations représentait 14% de l'emploi total en Europe, ce qui équivaut à un peu plus d'une personne sur sept employée dans l'Union européenne. C'est le Luxembourg qui en dépend le plus, puisque 23,5% de l'emploi total du pays est soutenu par les exportations extra-européennes de l'UE. Vient ensuite l'Irlande avec 23,3%, la Bulgarie avec 21,1% et Malte avec 20,7%. En ce qui concerne la Belgique, ce sont 15,8% des emplois belges qui reposent sur le commerce hors frontières européennes de l'UE. Alors que l'emploi a augmenté, la valeur du commerce associé a légèrement diminué, passant de 2 606 milliards d'euros en 2019 à 2 438 milliards d'euros en 2020. En Belgique, cette valeur est de plus de 100 milliards d'euros.En 2020, l'emploi de 29,9 millions de personnes dans l'UE était donc soutenu par des exportations vers des pays tiers, soit une augmentation de 31% en dix ans. L'Allemagne était l'État membre européen présentant le niveau absolu le plus élevé d'emplois soutenus par les exportations de l'UE. En effet, il était 7,4 millions d'Allemands dont l'emploi dépendait des exportations extra-européennes de l'UE, en hausse de 32% en dix ans. Un chiffre qui dépassait même les niveaux combinés du deuxième et troisième de ce classement, puisque la France compte 3,5 millions d'emplois concernés et l'Italie, 3,4 millions. Ensemble, ces trois pays représentaient près de la moitié - soit 48% - des emplois de l'Union europénne soutenus par les exportations vers des pays tiers. Dans notre pays, c'est 774 000 belges qui sont concernés, en hausse de 9% par rapport à 2010.Enfin, l'étude illustre aussi l'interdépendance entre Etats membres. Par exemple, ce sont des exportations allemandes extra-UE dont les emplois belges dépendent le plus - soit 39 000 emplois. Suivi de très près par les exportations françaises - 38 000 emplois belges concernés - puis des néerlandaises - 33 000 emplois. A l'inverse, ce sont 74 000 emplois allemands qui dépendent des exportations belges extra-UE, suivi par les français - 64 000 emplois - et les Pays-Bas - 47 000. Une étude qui aide donc à réaliser à quel point les économies des pays européens s'entremêlent et dépendent réellement les unes des autres.