De plus en plus d'Européens éprouvaient, au deuxième trimestre 2022 (d'avril à fin juin), des difficultés à boucler leur budget en fin de mois, indique l'office de statistiques Eurostat sur base de chiffres d'une dizaine de pays de l'UE. L'inflation galopante explique cette tendance.

Les Bulgares sont ceux qui ont le plus de mal: 39,8% des sondés de ce pays d'Europe de l'Est affirment rencontrer des difficultés ou des grandes difficultés à faire face aux dépenses nécessaires. En Belgique, ils étaient plus de 16,3% dans ce cas au deuxième trimestre, un pourcentage en hausse depuis le troisième trimestre 2021. En France et en Italie, plus de 20% des répondants disent rencontrer des difficultés ou des grandes difficultés à faire face aux dépenses nécessaires.

À l'inverse, ce sont les Finlandais qui semblent les mieux lotis: 11% seulement affirment éprouver des grandes difficultés ou des difficultés à boucler leurs fins de mois et 40,5% le font très facilement ou facilement.

