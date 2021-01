Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a signé mercredi lors d'une brève visite à Khartoum un accord donnant accès au Soudan à plus d'un milliard de dollars destiné à rembourser sa dette envers la Banque mondiale, a indiqué le ministère soudanais des Finances.

La ministre par intérim, Hiba Ahmed, et M. Mnuchin "ont signé un protocole d'accord à Khartoum pour fournir une facilité de financement (...) afin de couvrir les arriérés du Soudan envers la Banque mondiale. Cette initiative va permettre au Soudan d'avoir de nouveau accès à plus d'un milliard de dollars de financements annuels de la part de la Banque mondiale pour la première fois en 27 ans", a précisé un communiqué du ministère.

Cette signature intervient après le retrait du Soudan de la liste noire des Etats soutenant le terrorisme, synonyme de sanctions et d'obstacles aux investissements internationaux pendant des décennies.

Elle ouvre la voie aux investisseurs dans le pays, qui connaît actuellement une transition politique et lutte contre une crise économique sans précédent avec une inflation galopante et une dette énorme, le tout accentué par la pandémie de Covid-19. Le retrait du Soudan de la liste noire faisait partie d'un accord comprenant la normalisation des relations entre le pays principalement arabe et Israël.

Le 23 octobre, le président américain, Donald Trump, avait coup sur coup annoncé sa décision de retirer le Soudan de la liste des Etats soutenant le terrorisme et l'accord de Khartoum pour normaliser ses relations avec Israël.

Lors de sa visite inédite à Khartoum, M. Mnuchin devait rencontrer le président du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, et le Premier ministre, Abdallah Hamdok. Après avoir régné sans partage sur le pays pendant 30 ans, Omar el-Béchir a été chassé du pouvoir en avril 2019 à la suite de manifestations de masse contre son régime.

Un gouvernement de transition, issu d'un accord entre militaires et dirigeants du mouvement de contestation, est en place depuis août 2019.

