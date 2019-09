Les employeurs contestent la vision des syndicats et plaident pour un nouveau Pacte social

Les fédérations d'employeurs contestent la vision des syndicats par rapport au déficit de la sécurité sociale, qui pourrait dépasser les trois milliards d'euros cette année. "Faire payer plus encore les employeurs et les pouvoirs publics", voilà la proposition synthétique à laquelle s'opposent la FEB, l'Unizo, l'UCM et le Boerenbond, alors que doit avoir lieu ce vendredi une réunion du comité de gestion de la Sécu, composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs et des syndicats. Les fédérations patronales plaident pour un nouveau Pacte social, afin de "sauver la sécurité sociale".