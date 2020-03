Les Emirats arabes unis ont annoncé lundi la fermeture des centres commerciaux, ou "malls", et des restaurants dans le cadre des mesures de restrictions imposées pour lutter contre la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus.

Aux Emirats, qui ont enregistré 153 cas d'infections et deux morts, les grands "malls", parfois fastueux, représentent l'une des attractions principales du pays et sont habituellement très fréquentés par les habitants comme les touristes.

"Les centres commerciaux seront fermés pour une période de deux semaines avec possibilités de réexamen", a déclaré l'Autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes (NCEMA) sur Twitter.

"Les restaurants devront se limiter à la réception des commandes et aux services de livraison", a-t-elle ajouté.

La décision, qui ne s'applique pas aux pharmacies et supermarchés, prendra effet mercredi, a-t-elle précisé.

Dans ce contexte, les autorités ont par ailleurs réitéré leur appel à la population "à rester chez elle sauf en cas d'absolue nécessité" et à "respecter les règles de distanciation sociale", selon l'agence de presse officielle WAM.

Les Emirats, où Dubaï est l'un des principaux hubs aéroportuaires au monde, ont par ailleurs annoncé la suspension à partir de mercredi et pour deux semaines de tous les vols pour passagers, y compris en transit.

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, les Emirats avaient déjà renforcé samedi les mesures de précaution en annonçant "la fermeture des plages, des parcs, des piscines, des cinémas et des salles de sport".

Les Emirats ont par ailleurs interdit aux étrangers qui ont le droit de résidence de revenir dans le pays jusqu'à nouvel ordre.

