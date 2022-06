Les autorités danoises appellent les citoyens à écourter leur douche et à faire sécher leur linge propre à l'extérieur, afin d'économiser l'énergie. Selon l'autorité danoise de l'énergie, le prix du gaz est actuellement quatre fois plus élevé que la normale et rien ne laisse augurer d'une prochaine baisse des prix.

Une campagne, dotée d'un budget d'environ 3,4 millions d'euros, a été lancée au Danemark pour inciter les ménages à réduire leur consommation d'énergie. Il est également recommandé de débrancher les appareils des fiches électriques en cas de départ en vacances. Les ménages représentent près de 30% de la consommation de gaz au Danemark.

"Nous espérons que cette campagne fera baisser la consommation des Danois, pour le bien de leur propre portefeuille, de la situation en matière d'approvisionnement énergétique et pour le bien du climat", résume l'agence danoise.

La Russie a cessé ses livraisons de gaz au Danemark après que le groupe Ørsted a refusé de payer le gaz en rouble, comme exigé par le Kremlin. Le Danemark se tourner vers la Norvège qui doit augmenter ses livraisons en octobre via un nouveau gazoduc.

D'autres pays européens ont invité leurs citoyens à économiser le plus possible l'énergie, en prenant des douches plus courtes, en diminuant le chauffage ou encore en ayant recours à des lampes led plus économiques.

