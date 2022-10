Le coût des différentes crises s'élève déjà à 11,182 milliards d'euros pour notre pays pour l'année 2022. C'est ce qui ressort des plans budgétaires que la Belgique a soumis à la Commission européenne.

Ces chiffres ont été publiés par Le Soir ce mardi. Le quotidien soulignait que les montants concernent la crise sanitaire du covid, les inondations, la crise énergétique et la guerre en Ukraine... Et attirait l'attention sur le fait que ce montant est en baisse par rapport à 2021, où il s'élevait alors à 15,37 milliards d'euros.

C'est la crise énergétique qui a pesé le plus lourd : 4,981 milliards d'euros. Ainsi, le gouvernement fédéral versera 4,712 milliards d'euros d'aides. Pour les Régions, les montants sont beaucoup plus faibles. Pour la Flandre, il s'agit de 121 millions d'euros. En Wallonie, il s'agit de 80 millions d'euros et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, quelque 65 millions d'euros.

La crise sanitaire coûtera encore 4,1 milliards d'euros à notre pays au cours de cette année, dont 2,841 milliards d'euros à charge du gouvernement fédéral. Pour la Flandre, il s'élève à 700 millions d'euros, contre 363 millions d'euros pour la Wallonie et 278 millions d'euros pour Bruxelles.

La guerre en Ukraine, quant à elle, implique une facture de 1,2 milliard d'euros pour l'accueil des réfugiés, répartie comme cela : 800 millions pour le gouvernement fédéral, 255 millions pour la Flandre et 100 millions chacun pour la Wallonie et Bruxelles.

Il y a finalement les coûts de reconstruction, suite aux inondations de juillet 2021. Pour la Wallonie, cette ardoise s'élève à 718 millions d'euros pour cette année. Pour l'État fédéral et la Flandre, le montant est nul en 2022, tandis que Bruxelles débloquera 7 millions d'euros et la Communauté germanophone 34 millions d'euros.

