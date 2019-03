L'économie américaine, qui avait créé en janvier un nombre record d'emplois sur un an à cause de la fermeture partielle des services administratifs, n'a créé le mois dernier que 20.000 postes, le plus faible niveau depuis septembre 2017.

Le taux de chômage a malgré tout reculé pour retrouver son niveau d'octobre à 3,8% contre 4% en janvier.