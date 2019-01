Les créations d'emplois aux USA bondissent au plus haut depuis 10 mois en décembre

L'économie américaine a créé 312.000 nouveaux emplois nets, un sommet depuis 10 mois, mais le taux de chômage est remonté à 3,9%, contre 3,7% le mois précédent, à la faveur d'une augmentation du taux de participation à l'emploi.

Celui-ci a grimpé à 63,1%, son meilleur niveau depuis septembre 2017, ce qui est vu comme un signe de dynamisme du marché du travail.

Le salaire horaire moyen a enregistré une hausse de 0,4% sur le mois, son plus fort progrès depuis août, et de 3,2% sur un an.

Le nombre total de chômeurs s'inscrit à 6,3 millions et les emplois à temps partiel restent nombreux, à 4,7 millions, même s'ils sont en retrait de 329.000 sur l'année.