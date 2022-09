Au deuxième trimestre 2022, les coûts horaires de la main-d'oeuvre ont augmenté de 4% dans la zone euro et de 4,4% dans l'Union européenne, par rapport au même trimestre de l'année précédente. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'office statistique européen Eurostat.

Les deux principales composantes des coûts de la main-d'oeuvre sont les salaires et traitements ainsi que les coûts non salariaux. Dans la zone euro, les salaires et traitements horaires ont augmenté de 4,1%, tandis que les coûts non salariaux ont augmenté de 3,8% au deuxième trimestre 2022, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Dans l'Union européenne, parmi les secteurs qui ont connu la plus forte hausse des coûts salariaux, on trouve les industries extractives (+6,9%), les services administratifs et de soutien (+6,6%) ou encore les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+6,3%).

Les deux activités économiques qui ont enregistré les plus fortes hausses de la composante non salariale étaient l'hébergement et restauration (+41%) et les arts, spectacles et activités récréatives (+14,1%).

Les plus fortes hausses des coûts salariaux horaires pour l'ensemble de l'économie ont été enregistrées en Hongrie (+14,9%) et en Bulgarie (+14,6%). La plus faible augmentation a été enregistrée en Grèce (+0,8%). La Belgique (+5,5%) se situe légèrement au-dessus de la moyenne de l'UE (+4,5%), à égalité avec l'Allemagne.

