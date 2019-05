Les Belges sont globalement optimistes par rapport à l'intelligence artificielle

En Belgique, le recours à l'intelligence artificielle est plus répandu que dans les pays voisins. De plus, les feed-backs quant à l'expérience sont plus positifs qu'ailleurs, révèle une enquête menée par Boston Consulting Group (BCG) et Ipsos auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1.000 Belges via un questionnaire en ligne.