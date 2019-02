Les bas salaires voient leur pouvoir d'achat baisser

Actuellement de 9,69 euros, il est plus bas que d'autres Etats membres, selon la comparaison réalisée par le Duitse Wirtschafts - und Socialwissenschaftliches Institut. Au Grand-Duché du Luxembourg, le chiffre atteint 11,97 euros, en France 10,03 euros, aux Pays-Bas 9,91 euros et en Irlande 9,80 euros.

La Belgique fait néanmoins moins bien que son voisin allemand (9,19 euros), le Royaume-uni (8,85 euros) et les pays d'Europe du Sud et de l'Est. Le plat pays est, selon le WSI, l'un des rares pays au sein de l'OCDE où le pouvoir d'achat baisse. "La dernière indexation, de 2%, date du 1er septembre.

Mais l'inflation annuelle a atteint 2,35%. Le salaire minimum ne suit donc pas l'augmentation du coût de la vie", note le syndicat socialiste.