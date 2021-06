Une loi va augmenter l'ensemble des amendes routières de 9 à 25 euros suivant les cas.

La commission parlementaire Justice vient d'approuver une loi qui va augmenter l'ensemble des amendes routières de 9 à 25 euros suivant les cas. C...

La commission parlementaire Justice vient d'approuver une loi qui va augmenter l'ensemble des amendes routières de 9 à 25 euros suivant les cas. Cela concerne tant les excès de vitesse que les sanctions imposées par un juge. L'ensemble devrait rapporter 43 millions d'euros par an au budget de l'Etat. Une estimation sans doute en deçà de la réalité au regard du nombre de radars, notamment des tronçons, qui vont être installés en Wallonie. En réalité, ces augmentations correspondent aux coûts administratifs et opérationnels du traitement des amendes. Ces surtaxes s'appliqueront a priori à partir de la mi-août. A titre d'exemple, pour l'amende actuellement la plus faible (53 euros), cela représente une augmentation de 17%.