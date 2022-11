En Wallonie, les aides promises début octobre par le gouvernement régional aux entreprises afin de les aider à faire face à la crise énergétique ne sont toujours pas accessibles, ont dénoncé mardi Les Engagés. Leur chef de groupe, François Desquesnes, a interpellé à ce sujet Willy Borsus, le ministre régional de l'Économie, en commission du parlement wallon.

"L'annonce du gouvernement concernant les 505 millions d'euros débloqués afin de soutenir les entreprises confrontées à la crise énergétique date du 7 octobre. Un mois plus tard, on en est toujours au même point: les aides ne sont pas disponibles et les entrepreneurs doivent vivre sur les promesses de l'exécutif", a expliqué le chef de file centriste.

"Notre volonté est d'avancer et d'avancer vite", lui a répondu le ministre. "Le dossier sera cette semaine à l'ordre du jour du gouvernement avec 2 questions: peut-on travailler sur la base d'estimations et est-il possible d'adapter le dispositif de prêts à taux zéro pour pouvoir fournir aux indépendants impactés une avance de trésorerie", a-t-il détaillé sans avancer de date précise pour l'octroi des aides annoncées.

Néanmoins, "attaquons-nous à la cause de cette crise et déployons tous les efforts pour peser sur les prix de l'énergie", a poursuivi le ministre. "Car la première attente des acteurs économiques impactés, c'est que l'on rétablisse une structure de prix raisonnable et acceptable; pas de bénéficier durablement des aides régionales", a-t-il ajouté en assurant par ailleurs qu'il n'excluait pas, en cas de besoin, de demander des moyens supplémentaires au gouvernement pour les indépendants les plus touchés par la hausse des prix énergétiques.

