Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir. Voici les 10 éléments qui influenceront le commerce mondial en 2023.

1. La Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales occidentales augmentent encore davantage leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. La Chine, en revanche, maintient une politique monétaire accommodante.

2. La crise de l'inflation frappe les consommateurs comme les détaillants ; même la croissance de l'e-commerce ralentit. En effet, le commerce en ligne représente 14% du total des ventes au détail, une hausse de 10% par rapport à 2019 et un léger plus par rapport à 2022.

3. Le covid fait encore des ravages, mais le nombre de décès est inférieur au double de celui de la grippe. La Chine assouplit sa politique zéro covid, et pourrait risquer une recrudescence des cas.

4. L'appétit énergétique de l'Asie contribue à faire augmenter la demande mondiale de pétrole de 1,5% pour dépasser les niveaux prépandémiques. L'Opep augmente à contrecoeur sa production, ce qui fait baisser quelque peu les prix.

5. Les risques de récession et la hausse des taux n'empêchent pas les dépenses technologiques d'augmenter de plus de 6%. Les ventes d'appareils déçoivent, mais le marché de l'intelligence artificielle gonfle pour atteindre 500 milliards de dollars.

6. Alors qu'ils ont du mal à attirer de nouveaux abonnés et à concurrencer les autres plateformes, les entreprises de streaming continuent d'investir massivement dans leurs contenus: 17 milliards de dollars pour Netflix, par exemple.

7. Les ventes mondiales de nouvelles voitures croissent d'un petit pour cent seulement, mais celles des véhicules électriques augmentent de 25%. La Chine revient sur son projet de supprimer les allègements fiscaux pour maintenir la demande.

8. Les Etats-Unis, qui disposent du plus gros budget de défense, augmentent leurs dépenses annuelles pour atteindre 800 milliards de dollars, soit plus de trois fois celles de la Chine. Mais corrigés par l'inflation, ces budgets réels diminuent.

9. Les indicateurs généraux du prix des matières premières sont en recul. Un piètre soulagement pour les entreprises bridées par la baisse de production de certains métaux, ou pour les 800 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde.

10. Les voyages en avion redeviennent rentables, car les déplacements internationaux augmentent de 30%. Ils restent toutefois sous les niveaux prépandémiques, de nombreux voyageurs d'affaires optant plutôt pour les réunions à distance.

Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial. london@eiu.com Economist Intelligence

Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.

1. La Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales occidentales augmentent encore davantage leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. La Chine, en revanche, maintient une politique monétaire accommodante. 2. La crise de l'inflation frappe les consommateurs comme les détaillants ; même la croissance de l'e-commerce ralentit. En effet, le commerce en ligne représente 14% du total des ventes au détail, une hausse de 10% par rapport à 2019 et un léger plus par rapport à 2022. 3. Le covid fait encore des ravages, mais le nombre de décès est inférieur au double de celui de la grippe. La Chine assouplit sa politique zéro covid, et pourrait risquer une recrudescence des cas. 4. L'appétit énergétique de l'Asie contribue à faire augmenter la demande mondiale de pétrole de 1,5% pour dépasser les niveaux prépandémiques. L'Opep augmente à contrecoeur sa production, ce qui fait baisser quelque peu les prix. 5. Les risques de récession et la hausse des taux n'empêchent pas les dépenses technologiques d'augmenter de plus de 6%. Les ventes d'appareils déçoivent, mais le marché de l'intelligence artificielle gonfle pour atteindre 500 milliards de dollars.6. Alors qu'ils ont du mal à attirer de nouveaux abonnés et à concurrencer les autres plateformes, les entreprises de streaming continuent d'investir massivement dans leurs contenus: 17 milliards de dollars pour Netflix, par exemple. 7. Les ventes mondiales de nouvelles voitures croissent d'un petit pour cent seulement, mais celles des véhicules électriques augmentent de 25%. La Chine revient sur son projet de supprimer les allègements fiscaux pour maintenir la demande. 8. Les Etats-Unis, qui disposent du plus gros budget de défense, augmentent leurs dépenses annuelles pour atteindre 800 milliards de dollars, soit plus de trois fois celles de la Chine. Mais corrigés par l'inflation, ces budgets réels diminuent.9. Les indicateurs généraux du prix des matières premières sont en recul. Un piètre soulagement pour les entreprises bridées par la baisse de production de certains métaux, ou pour les 800 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde. 10. Les voyages en avion redeviennent rentables, car les déplacements internationaux augmentent de 30%. Ils restent toutefois sous les niveaux prépandémiques, de nombreux voyageurs d'affaires optant plutôt pour les réunions à distance.Source : The Economist. Sous licence exclusive à Trends-Tendances.