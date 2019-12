Léger repli du taux d'emploi au troisième trimestre

Le taux d'emploi des personnes de 20 à 64 ans s'élevait à 70,7% au troisième trimestre, en léger repli par rapport au niveau record de 71% enregistré lors de la période précédente, indique mercredi l'office statistique Statbel. Le taux d'emploi a toutefois continué à progresser dans les groupes d'âge les plus jeunes et les plus âgés.