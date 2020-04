L'organisation patronale flamande Voka regrette le manque de vision d'une relance de l'économie. Le Voka comprend la décision de prolongation du confinement décidée par le Conseil national de sécurité mercredi après-midi, mais estime que le gouvernement attend trop longtemps avant de proposer un plan de sortie "intelligent et échelonné" qui pourra sauver l'économie belge.

Le bilan des décisions du Conseil national de sécurité est trop maigre, estime l'organisation. Il y trop peu de perspectives pour les entreprises et leurs employés. Les autorités sous-estiment l'urgence à prendre des mesures contre "le drame économique qui nous guette". "A quelques adaptations près, la situation reste identique pour deux semaines supplémentaires. La santé prime, nous l'avons toujours dit. Mais il faut aussi des perspectives et un plan", a commenté l'administrateur délégué du Voka, Hans Maertens. De plus en plus d'entreprises veulent relancer leur activité et ne pas faire passer leurs effectifs du chômage temporaire vers le chômage tout court, estime-t-il.