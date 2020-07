La pandémie de Covid-19 a provoqué des pertes de 320 milliards de dollars pour le tourisme mondial de janvier à mai sur un an, selon le baromètre publié mardi par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

"C'est plus du triple des pertes enregistrées (...) par le tourisme international pendant la crise économique mondiale de 2009", a estimé cette organisation dépendant des Nations unies dont le siège est à Madrid.

De janvier à mai, le nombre des touristes internationaux a chuté de 56% par rapport à la même période en 2019, ce qui représente 300 millions de visiteurs en moins.

Malgré le lent redémarrage du tourisme, notamment dans l'hémisphère nord, "l'indice de confiance établi par l'OMT affiche des plus bas historiques", peut-on lire dans le communiqué.

Parmi les principaux risques encourus par le secteur, l'OMT cite "la recrudescence du virus et le risque de nouveaux confinements" ainsi que la situation de la Chine et des Etats-Unis, "au point mort", alors que ces pays sont habituellement grands pourvoyeurs de touristes.

Début mai, l'OMT prévoyait une chute de 60 à 80% du nombre des touristes internationaux pour l'année 2020, avec des pertes pouvant atteindre au total 910 à 1.200 milliards de dollars.

L'agence craint "la mise en danger de 100 à 120 millions d'emplois directs dans le tourisme".

