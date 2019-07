Cette année, la capitale belge aura le privilège d'assurer le Grand Départ du Tour de France. Au-delà de la compétition sportive, les enjeux économiques liés à un tel événement sont considérables. Gros plan sur les coûts et, surtout, le retour sur investissement pour Bruxelles et sa région.

Bruxelles s'habille de jaune. Ce samedi 6 juillet, près de 200 coureurs s'élanceront de Molenbeek pour une première étape de 192 km à travers de Belgique, avant d'enchaîner un contre-la-montre le lendemain au coeur de Bruxelles. En coulisses, les équipes du Brussels Major Events - l'ASBL qui gère les grands événements de la capitale comme Plaisirs d'Hiver ou Bruxelles les Bains - s'activent fiévreusement pour que tout soit parfait aux yeux du monde. "On ne peut rêver d'une plus belle image de carte postale que le Grand Départ du Tour de France au coeur même de notre ville, s'exclame Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, d'autant plus que l'on fête, cette année, les 100 ans du maillot jaune et les 50 ans de la première victoire de notre champion Eddy Merckx dans cette épreuve."

...