Le top 10 des plus grandes puissances mondiales en 2018 (en images)

La Belgique est, sans grande surprise, hors de ce top 10 et pointe à la 25e place avec un PIB atteignant les 529 milliards (+8%). Les Etats-Unis dépassent, quant à eux, la barre symbolique des 20.000 milliards avec un PIB de 20.200 milliards de dollars (+4% par rapport à 2017) et garde une avance considérable sur la Chine, qui connaît toutefois la plus nette progression de ce top 10. Découvrez, en images, la suite de ce top 10 des plus grandes puissances économiques de la planète.