Nous limitons notre consommation d'eau et d'énergie, les entreprises envisagent des plans de déconnexion et les délais de livraison ne cessent d'augmenter. Comment les entreprises et les citoyens peuvent-ils continuer à prospérer durant cette période de restrictions ? Quatre experts partagent leur réponse à cette question et leur vision de la situation actuelle.

L'Allemagne est en train d'introduire une taxe sur le gaz, qui coûtera en moyenne 500 euros aux familles, car le pays est pressé de se débarrasser de sa dépendance au gaz russe. Chez nous, on soulève la question de savoir si les gens ne devraient pas payer davantage pour l'eau de leur jacuzzi, afin que le prix de l'eau reste abordable pour une utilisation quotidienne. Il existe une possibilité de black-out contrôlé en France pour éviter les pénuries soudaines de courant, car de nombreuses centrales nucléaires sont arrêtées pour maintenance. Et Nyrstar ferme sa fonderie de zinc néerlandaise en raison des coûts énergétiques trop élevés.

Notre monde a basculé, d'abord à cause de la crise sanitaire, suivie de problèmes logistiques des chaines d'approvisionnement, et enfin suite à la guerre en Ukraine. Le réchauffement de la planète est, quant à lui, en cours depuis bien plus longtemps, mais ses effets dramatiques deviennent plus visibles année après année. Pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris sur le climat - limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré - nous devons modifier notre comportement de consommation. Nous apprenons à vivre avec des restrictions qui se font sentir dans notre vie quotidienne : un supermarché qui limite le nombre de bouteilles d'huile par client, ou des machines à laver, des voitures et des vélos qui ne sont disponibles qu'en quantités fort restreintes. Les personnes nagent moins dans l'abondance qu'auparavant et doivent davantage faire des choix.Comment les entreprises et les citoyens peuvent-ils encore prospérer en cette période de restrictions ?Geert Noels est l'auteur de livres tels que Econoshock et Gigantisme. Il n'est pas d'accord pour dire que des événements tels que la guerre en Ukraine sont des "cygnes noirs" - des choses que l'on ne pouvait pas voir venir. "Dans la logistique, il y a eu une période d'optimisation avec une production allégée", explique-t-il. "Cela impliquait un certain nombre de dangers que vous, en tant qu'entrepreneur, auriez dû prendre en compte. Les crises énergétiques ne sont pas nouvelles non plus. Je pense que se plaindre est maintenant trop facile. Il y a eu assez de temps pour mettre en place des balises. Econoshock date de 2008. Il décrit un changement systémique, en fait une révolution de la durabilité, que l'on pouvait déjà voir venir à l'époque."Dans ce livre, Noels partait de six chocs qui allaient changer nos vies : le déplacement du centre de gravité économique vers l'Asie, la fin des énergies fossiles, le réchauffement climatique, la crise financière, l'évolution démographique et la révolution des TIC. "Les entreprises ne peuvent pas dire qu'elles sont submergées par la situation", explique M. Noels. "Nous devons faire attention à ne pas nous laisser entraîner dans de nombreuses lamentations. Les entreprises qui ont numérisé à temps et qui étaient bien préparées pour l'avenir, par exemple, s'en sont bien sorties.""Le gouvernement devrait maintenant laisser aux entrepreneurs la liberté de faire des propositions et d'innover. C'est ainsi que de nouveaux marchés sont créés", explique M. Noels. Mais selon lui, le gouvernement se comporte trop comme un empereur arrogant, avec des propositions comme celle de faire payer plus chère l'eau pour un jacuzzi. "Je déteste vraiment quand le gouvernement commence à imposer des choses trop précises."Le rôle que le gouvernement ferait mieux de jouer est de créer un bon cadre juridique et de faire en sorte que les règles du jeu soient applicables. Pour les PFAS, le nom collectif des substances chimiques non dégradables qui se sont fait connaître après la contamination du site 3M à Zwijndrecht, il était grand temps de mettre en place de meilleures règles, selon M. Noels.Alors, comment les entreprises et les citoyens peuvent-ils se préparer au mieux pour l'avenir ? "Vous devriez toujours avoir au moins trois scénarios : un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario catastrophe. Dans quel scénario pourrais-je avoir un problème ? S'il n'y a plus de livraisons en provenance de Chine, ai-je assez de stock ou une solution ? Certains entrepreneurs n'envisagent que le scénario dans lequel tout se passe bien pour eux. Cela vaut également pour les particuliers. Que dois-je faire si je ne peux pas obtenir un nouveau prêt ? Si vous ne vous demandez pas "et si... ?" de temps en temps, tout devient une crise. L'analyse de scénarios vous pousse à réfléchir à différents systèmes. Comparez cela aux échecs : vous ne faites pas une analyse de la situation uniquement pour un cavalier ou un pion, mais pour l'ensemble de l'échiquier. L'autonomie devrait être la priorité absolue de chacun.""Le temps de l'abondance semble en effet révolu", déclare la philosophe et écrivain Tinneke Beeckman. "Surtout pour les jeunes générations, le modèle de production et de consommation de masse a besoin d'énormes changements. En outre, je pense que le concept de liberté, associé au mode de vie dont nous avons bénéficié, surtout après la chute du Mur, est inadapté à la crise que nous traversons actuellement. Jusqu'à présent, par exemple, personne n'avait la légitimité d'imposer des restrictions au fait que l'on puisse acheter des fraises ici en hiver."La mondialisation signifie que tout, dans notre monde, est fait sur mesure pour l'individu. Nous vivons chaque limite et chaque restriction comme un problème majeur. En temps de crise, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec un tel concept de liberté. En cas de pénurie, vous vous heurtez à un mur. Dans vos rêves, vous pouvez continuer à penser que vous avez droit à plusieurs trajets en avion pour vos vacances ou à la livraison immédiate de votre voiture dans la couleur de votre choix, mais cela ne vous mènera pas très loin en cas de crise.""En tant que philosophe, je me suis intéressé à Niccolò Machiavel (philosophe politique du XVIe siècle, ndlr), entre autres. Il donne un sens différent à la liberté. Je ne prétends pas que nous devrions revenir à l'ère préindustrielle dans laquelle il vivait, mais ses idées sur la liberté sont intéressantes. Il lie ce concept aux circonstances et à un moment donné. La liberté consiste à faire ce que l'on peut faire, dans un certain contexte. Si ce contexte change, vos libertés changent aussi. Mais le changement est toujours difficile, d'autant plus que le modèle économique et politique occidental a connu un tel succès. De nombreuses personnes ont vu leur prospérité matérielle augmenter grâce à lui. Il est alors plus difficile de gérer les restrictions.""Machiavel a également vécu des périodes de crise et de chaos. Son point de départ était le suivant : comment puis-je encore agir lorsque des dirigeants autoritaires et imprévisibles déterminent les lois ? Il a choisi de lâcher prise sur ce que l'on ne contrôle pas, de l'accepter sans chercher à blâmer quelqu'un ou à s'apitoyer sur son sort. En même temps, la liberté signifie avant tout ne pas dépendre du caprice de quiconque. Vu sous cet angle, nous avons toujours été moins libres que nous le pensions. Aujourd'hui, par exemple, l'Europe dépend de la Russie pour son approvisionnement énergétique. Continuer à être à la merci d'un pouvoir aussi arbitraire ne ferait que restreindre notre liberté. Nous devons donc considérer cette crise comme une occasion de revoir notre conception de la liberté et d'accepter sans regret les nouvelles restrictions.""Se plaindre ne sert à rien de toute façon. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des personnes ayant une bonne raison de se plaindre, mais je pense que c'est un gaspillage d'énergie que de rester nostalgique des décennies d'abondance passées. Plus tôt nous accepterons que nous devons nous contenter d'un peu moins, mieux ce sera.""Comme Machiavel, je m'oppose au fatalisme. Ne rien faire n'est pas une option, même si le changement n'est pas facile. Ce n'est pas la même chose que de croire dogmatiquement que tout va s'arranger. Je ne le pense pas. Je regarde l'avenir en tant que réaliste. L'optimisme et le pessimisme sont tout aussi inutiles l'un que l'autre, selon moi.""Nous vivons une période de grandes turbulences", déclare Ignaas Devisch, professeur de philosophie médicale (UGent) et directeur général du think tank Itinera. "Si, pendant la pandémie du coronavirus, nous pensions encore que tout rentrerait dans l'ordre après cette crise passagère, nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau dans une période difficile. Des événements tels que la guerre en Ukraine et la pénurie des semi-conducteurs montrent que le monde a changé."Le mythique rapport du Club de Rome dans les années 1970, qui affirmait qu'il existe des limites à la croissance, n'est peut-être pas le seul repère, mais apparemment, la disponibilité de toutes sortes de produits n'est pas infinie après tout. Regardez l'économie liée à Internet, pendant longtemps, nous avons vécu avec l'idée que ce que nous commandions en ligne serait, par définition, livré devant notre porte le lendemain. Cela ne semble plus être le cas." Pourtant, Devisch ne veut pas dramatiser la situation. "En général, les gens commencent à se comporter de manière étrange dans ces moments-là", dit-il. "Tout le monde a le même réflexe irrationnel, ce qui exacerbe le problème. Nous l'avons vu au début de la pandémie, lorsque les gens ont accumulé du papier toilette et de l'huile de friture. Un tel climat de peur ne fait que provoquer des pénuries de produits.""Notre vision du monde a été progressivement ébranlée ces dernières années. Tout d'abord, il y a eu des attaques terroristes sur notre territoire, puis un virus est apparu qui pourrait également paralyser notre société, et maintenant les entreprises doivent réduire leur production parce que toutes les matières premières ne sont pas disponibles. Nous ferions bien d'adapter nos attentes : ici et là, le monde virtuel se heurte aux limites du monde physique. Nous le constatons dans l'approvisionnement énergétique, mais aussi dans l'approvisionnement alimentaire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la famine est l'apanage des pays en développement, mais nous n'aurions jamais pensé que l'Europe occidentale pourrait également connaître des pénuries. Cela entraîne des incertitudes. Et la question-clé est : comment gérer au mieux cette incertitude ?""Il y a là une opportunité. Nous pouvons nous demander si c'est si grave que notre mode de vie de gratification instantanée est en danger. Il existe sans aucun doute des possibilités d'organiser les choses différemment et, en même temps, de nous sortir de cette crise, tout en continuant à mener une vie confortable. En termes de politique, cependant, il me semble qu'il est maintenant plus difficile de faire en sorte que cela se produise. Depuis le coronavirus, nous vivons dans une sorte de démocratie qui se cherche. La population a également de moins en moins de patience avec les choses qui vont mal. Cette accumulation de colère et la perte de confiance dans la politique me semblent une question plus fondamentale que de savoir si mon paquet sera livré demain.""L'éternelle tension de la société moderne remonte à la surface : si l'on part de l'individu avec ses libertés et ses préférences, on est toujours confronté au défi de faire correspondre les intérêts individuels aux besoins communs. Cela semble être de plus en plus difficile à réaliser. Le fait que nous devions maintenant apprendre à vivre avec des limites peut être une bénédiction dans ce sens. Nous pourrons alors nous concentrer davantage sur le tissu social et la connexion. Je ne pense certainement pas que ce soit une mauvaise chose qu'il y ait une sorte de repos complet sur le plan politique, économique et social.""Il se peut que les gens considèrent la pénurie actuelle comme plus importante qu'elle ne l'est réellement", déclare le professeur Barbara Briers. "Tout le monde se souvient, lors du premier confinement, des rayons de magasins pillés alors qu'il y avait encore beaucoup de papier toilette disponible quelques jours plus tôt. Plus encore qu'avant, le sentiment de pénurie est alimenté par le flux constant d'informations et de reportages."La rareté et les restrictions signifient que nous voulons plus que ce dont nous avons besoin. Les entreprises et les spécialistes du marketing le savent. Si un site de réservation annonce qu'il ne reste plus qu'une seule chambre disponible, cela augmente son attrait. Ou à notre époque : si les clients sont autorisés à acheter un maximum de deux bouteilles d'huile d'arachide, ils ont tendance à prendre les deux. Peut-être le consommateur ne cuisine-t-il presque jamais avec de l'huile d'arachide ou n'a-t-il besoin que d'une seule bouteille mais la rareté crée une manie de collectionneur. "Cela découle de notre évolution", explique Briers. "En tant que consommateurs de denrées alimentaires, nous étions déjà confrontés aux limites et à la pénurie. Il est dans notre nature de réagir à la pénurie et aux restrictions."L'humanité a réussi à développer des mécanismes de fonctionnement. Pour les biens de consommation dits "à rotation rapide", tels que les produits alimentaires et ménagers, nous serons généralement toujours en mesure de choisir une alternative", explique M. Briers. "Les magasins peuvent également donner un coup de pouce aux consommateurs en mettant en avant des alternatives ou en camouflant les rayons vides. Pour les produits de plus longue durée, comme les appareils électroménagers ou une voiture, nous devons développer d'autres mécanismes, car l'absence de ces produits est plus dramatique pour nous. Nous n'aimons pas renoncer aux choses, nous avons horreur de perdre. Vous ne pouvez pas changer d'emploi ou déménager parce que vous devez attendre deux ans pour une nouvelle voiture dont vous avez besoin comme moyen de transport. Les consommateurs sont donc contraints de chercher des alternatives plus radicales."Bien que l'être humain soit une créature d'habitudes, les événements de ces dernières années peuvent nous amener à remettre les choses en question. Pour la première fois depuis longtemps, nous sommes contraints d'apprendre, d'innover et de consommer différemment. "C'est pourquoi il est possible que la solution vienne d'horizons inattendus", déclare M. Briers. "Il n'est pas possible de contourner ce délai d'attente pour une nouvelle voiture en choisissant un autre modèle ou un autre fabricant. Mais nous devons quand même nous rendre au travail, et il y a donc peut-être là une grande opportunité à saisir pour les transports publics ou pour d'autres moyens de transport. Et vous pourriez trouver de telles opportunités dans d'autres secteurs également." On pourrait penser que les transports publics sont un choix logique, maintenant que les arguments en faveur du climat sont de plus en plus convaincants. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas, affirme Briers. "Ce choix des transports en commun pourrait allonger la durée du voyage. Un navetteur pourra donc opter plus tôt pour une moto. La recherche scientifique montre que, lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux choix, nous avons tendance à poursuivre nos propres intérêts et nous nous préoccupons moins du bien-être collectif. Les avantages pour le climat ne se concrétiseront qu'à long terme, alors que les avantages pour nous-mêmes sont immédiats. Nous sommes, pour ainsi dire, myopes." La bonne nouvelle est que, pour la première fois depuis très longtemps, notre intérêt personnel coïncide avec le bien-être collectif. "Tout le monde ressent la hausse des prix de l'énergie dans son porte-monnaie. Tout le monde est au courant des pénuries d'eau", déclare M. Briers. "Des produits qui, jusqu'à récemment, étaient disponibles en quantités illimitées sont soudainement très chers ou difficiles à obtenir. Ces crises successives peuvent donc constituer un élan pour renverser la vapeur et induire un changement."